19 Mädchen nahmen am Sichtungstag im Stadion Stegersbach teil.



STEGERSBACH. Am 29. Jänner lud das Frauenfußballzentrum am Campus der BHAK/BHAS Stegersbach zur Sichtung für das Schuljahr 22/23 ein. 19 talentierte Mädchen waren vor Ort und wurden von den Trainern unter die Lupe genommen.

Dabei dribbelten die Fußballerinnen durch einen Parcours, führten Passspiele unter Zeitdruck aus und schossen aufs Tor. In einigen Spielformen konnten sie ihre fußballerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Anschließend wurde der Campus vorgestellt und die Infrastruktur im Frauenfußballzentrum besichtigt. Wer schlussendlich einen der begehrten Plätze im Frauenfußballzentrum erhält, erfahren die Mädchen innerhalb einer Woche.