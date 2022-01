Zwei Medaillen gab es bei den Staats- und Österreichischen Meisterschaften im Eisstocksport-Weitenbewerb.



BEZIRK OBERWART. Die Steirerin Lisa-Marie Stampfl und der Niederösterreicher Markus Weichinger kürten sich in Winklarn zu den österreichischen Staatsmeistern im Weitenwettbewerb. Weichinger gewinnt mit 119,57 Metern seinen dritten Staatsmeistertitel, Lisa-Marie Stampfl holt sich mit 121,35 Metern ihren ersten Staatsmeistertitel.

Hinter Staatsmeister Weichinger und Manuel Wildhölzel (115,45m) belegte der Wolfauer Markus Bischof (EV Leoben), der auch im Nationalkader für die Weiten-WM in Ritten steht, den dritten Platz mit 114,96m und schaffte damit die Bronzemedaille. Bernd Koller (101,25m) vom ESV Wolfau belegte Platz 8, Wolfgang Kreiner (100,09m) vom ESV Kemeten Rang 9. Kreiner muss in die Bundesliga absteigen. Beim Bundesligabewerb belegte Krainer Platz 3 mit 97,35m.

Silber für Maximilian Koller

Bei Jugen-ÖM U16 gab es für Maximilian Koller (ESV Kemeten) mit 125,72m die Silbermedaille. Er musste sich nur dem Salzburger Maximilian Moser (ESV Altenmarkt/FF) mit 128,99m geschlagen geben. Der Bronzemedaillengewinner Sebastian Sommerbauer (ebenfalls ESV Altenmarkt/FF) kam auf 97,44m.

Maximilian Koller ist dabei im vierköpfigen Nationalkader für die U16-Europameisterschaft mit dabei.