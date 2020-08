Wolfgang und Nico Wiener holten zahlreiche Medaillen bei der Staatsmeisterschaft in Henndorf.

SCHREIBERSDORF. Vergangenes Wochenende fand in Henndorf am Wallerssee die Outdoor Staatsmeisterschaft im Bogenschießen statt. Mit dabei waren auch Nico und Wolfgang Wiener aus Schreibersdorf.

Nach der Qualifikation lag Nico auf Platz 1 mit 715 von 720 Ringen und neuem Österreichischen Rekord. Auf dem 2. Platz nach der Qualifikation lag sein Vater Wolfgang mit neuem Seniorenrekord.

Gold, 2x Silber und 1x Bronze

Im Anschluss fand der Mixed Team-Bewerb statt. In diesem erreichte Nico mit Partnerin Michaela Bouse die Bronzemedaille. Am Sonntagvormittag fand der Teambewerb statt. In diesem sicherten sich Wolfgang, Nico und Christian Linhart den Vizestaatsmeistertitel.

Sonntagnachmittag erfolte die Einzel-Elimination der Staatsmeisterschaft statt. "Mein Vater und ich gewannen all unsere Matches souverän und standen uns erneut im Finale gegenüber. Also gab eine Neuauflage des ÖSTM 3D Finale vor 2 Wochen", berichtet Nico. Nach 15 spannenden Pfeilen konnte sich dieses Mal Wolfgang um einen Ring durchsetzen und sicherte sich erstmal einen Einzelstaatsmeistertitel. Nico kehrte mit einer weiteren Silbermedaille heim.