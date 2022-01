Die Burgenländische U20-Landesmeisterschaft im Volleyball wurde in Oberwart ausgetragen.

OBERWART. Am Sonntag, 16. Jänner 2022, fanden in der Sporthalle Oberwart die diesjährigen Landesmeisterschaften der Mädchen Jahrgang 2003 und jünger statt.

Unter Einhaltung aller Auflagen und der 2G-Regel konnte unter Anwesenheit des BVV Präsidenten Manfred Forjan dieser Bewerb in zwei getrennten Hallen erfolgreich abgewickelt werden.

Vier Teams um Titel

Die Wild Volleys traten gegen die Teams der VAMOS Mattersburg, den Campus Volleys Stegersbach und den USV Fidas Kelemen Jennersdorf an. Die beiden ersten Spiele gegen die Alterskolleginnen aus Stegersbach und Matterburg konnten recht souverän gewonnen werden.

Die jüngeren Spielerinnen fanden unterstützt von den routinierteren Spielerinnen gut ins Turnier und konnten die Nervosität ablegen. Da auch die Jennersdorferinnen ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, entschied das abschließende direkte Duell über den U20 Titel.

Mit 2:0 gegen Jennersdorf zum Sieg



Die Teams lieferten sich in diesem Finale einen tollen Fight auf hohem Niveau. Die etwas routinierten Spielerinnen der Wild Volleys konnten trotz kleinem Kader ihre Landesliga-Erfahrung voll ausspielen und gewannen schlussendlich doch sicher 2:0.

Trainerin Doris Kager: „Auf Grund der Situation war vor dem Turnier nicht ganz klar, wie sich die Mannschaft in der neuen Formation präsentieren wird. Speziell im Finale gegen Jennersdorf war die Leistung aber sehr stabil, mit wenig Eigenfehlern und guter Organisation am Feld. Wir freuen uns natürlich sehr, wieder den Landesmeistertitel U20w erobert zu haben und unser Bundesland bei der österreichischen Meisterschaft Ende Februar in Klagenfurt vertreten zu dürfen.“

Endstand