Die "Grocceria" in Welgersdorf hat auch für Ostern das richtige Spezialitäten-Angebot.

WELGERSDORF. Seit einigen Monaten betreibt Uwe Schiefer seinen Delikatessen-Shop „Grocceria“ und das Sortiment ist ständig am Wachsen. Aktuell kommen Naschkatzen voll auf ihre Kosten: feinste Schokoladen-Ostereier und traditionelle, italienische „Colomba“ versüßen heuer das Osterfest.

Kuchen und Wein

Was zu Weihnachten der “Panettone” ist, ist zu Ostern die „Colomba“. Der traditionelle, italienische Osterkuchen in Form der Friedenstaube kommt auch bei uns immer öfters auf den Ostertisch. Wer ihn einmal probiert hat, weiß warum. Flaumig und saftig, mit einer knusprig gebackenen Kruste aus Mandeln und Zucker – die perfekte Nachspeise!

Und Uwe Schiefer hat dazu auch gleich den passenden Wein parat: er empfiehlt dazu seinen Pala süß, eine Auslese von Zierfandler Trauben, oder den herrlich erfrischenden Muskatfrizzante aus Muskat Ottonel.

Außerdem gibt es als Oster-Special eine Vielzahl feinster Schokoladenostereier – in allen Größen und Geschmacksrichtungen! Mit viel Liebe und handwerklichem Geschick werden die Kunstwerke von La Perla di Torino hergestellt – und sind nicht nur schön anzuschauen. Besonders für ihre Trüffelschokolade ist La Perla weit über die Grenzen Italiens bekannt. Und auch hier gilt, wer sie einmal probiert hat, kann nicht mehr widerstehen.

Foto: Grocceria

hochgeladen von Michael Strini

Neues, erweitertes Sortiment

Für Uwe Schiefer ist wichtig, dass er Kunden und Delikatessenliebhabern stets neue und interessante Produkte bieten kann. So ist auch in der Grocceria immer was los, der Shop – online und auch Ab-Hof – ist ständig am Wachsen.

Demnächst wird es eine Vielzahl neuer italienischer Sugos und Pasta geben, auch einige Produkte speziell für Babys und Kleinkinder werden neu ins Sortiment aufgenommen. Man darf also gespannt sein!

"Grocceria"-Onlineshop

Wo kann man „Grocceria“-Produkte beziehen?

Den besten Überblick über das Sortiment bekommt man im online-shop www.grocceria.at. Im Weingut in Welgersdorf wurde ein kleiner, aber feiner Grocceria-Store eingerichtet, wer also nicht online shoppen möchte, der kann hier zu den Öffnungszeiten shoppen und gustieren.

Es gibt auch die Möglichkeit sich für den Grocceria-Newsletter zu registrieren, so bleibt man in Kontakt und wird über neue Produkte, Aktionen und Specials informiert.

Kontakt

Grocceria Handels GmbH

Welgersdorf 3, 7502 Großpetersdorf

Tel.: 0676/6331472

www.grocceria.at

www.facebook.com/Grocceria

www.instagram.com/grocceria.delikat_essen