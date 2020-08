Elektrotechnik Szabo startete in Oberwarter Grazer Straße 11, mit einem Tag der offenen Tür.

OBERWART (ps). Am Freitag, dem 14. August, präsentierte und feierte Elektrotechnik Szabo mit einem "Start off" das neue Unternehmen bei einem Tag der offenen Tür mit Kunden, Geschäftspartnern und Freunden in gemütlicher Atmosphäre in der Grazer Straße 11. Pfarrer Guthy und Pater Adalbert segneten das neue Geschäftslokal in sehr festlichem Rahmen - Fritz Szabo und sein Team starteten mit Volksfest-Charakter zuversichtlich in eine herausfordernde berufliche Zukunft.

OSG & Energie Burgenland als essentielle Partner

Neben der Familie von Fritz Szabo kamen zahlreiche Freunde, Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie wichtige Geschäftspartner zu diesem großartig organisierten "Start off" von Elektrotechnik Szabo. OSG Vorstand und Obmann Alfred Kollar streute dem "Jungunternehmer Szabo" Blumen und versicherte ihm auch weiterhin eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der OSG, dem größten Bauträger des Landes. Hannes Böcskör von der Energie Burgenland gratulierte als langjähriger Partner Fritz Szabo zum Schritt in die Selbständigkeit. Ein herzliches Willkommen kam auch von den Hausherren Bärbel und Heinz Kurtz, die die Kooperation mit Elektro Szabo mit Freude begrüßen.

Gemeindevertreter und Politiker gratulierten

Viele Gratulanten kamen, um Fritz Szabo einen guten Start in sein Unternehmen zu wünschen. Bgm. LA Georg Rosner, Bgm. Manfed Wagner aus Rotenturm, Bgm. Klara Liszt mit OAR Ewald Szabo und Vizebgm. Robert Polzer war als starke Abordnung aus Unterwart ebenso unter den Gratulanten wie die LA Doris Prohaska und NR Christian Drobits.

Fritz Szabo mit seinen Hausherrn Bärbel und Heinz Kurtz

Innovativ und kompetent

Die Grazer Straße ist mit „Elektrotechnik Szabo“ um ein innovatives Unternehmen attraktiver geworden und gibt dieser Wirtschaftsmeile zusätzlich einen wichtigen Impuls. Als langjähriger Mitarbeiter von „Elektro Seper“ übernimmt Fritz Szabo das Arbeitsfeld des Traditionsunternehmens nach dessen Schließung. Das Know-how aus dem früheren Unternehmen und die jahrelange Erfahrung, die Fritz bei „Elektro Seper“ sammelte, bilden heute die Basis für den „Jungunternehmer“ in seiner Selbstständigkeit.

Mit Margit Hochwarter, Hans Glösl, Heinz Bundschuh, Ludwig Heinzl und Adrian Shala folgten erfahrene und kompetente KollegenInnen in das Unternehmen von Fritz Szabo. Bei der nahtlosen Überführung des einstigen Arbeitsfeldes samt Kundenbetreuung hat Niki Seper bei der Neugründung von Elektrotechnik Szabo eine begleitende Rolle gespielt.

Kernaufgaben & Gerätehandel

Elektroinstallationen aller Art, Photovoltaikanlagen und 24 Stunden Störungsdienst sind die Kernaufgaben, die Elektrotechnik Szabo anbietet. Das bewährte Service von „Elektro Seper“ wird vom Team Szabo auch weiterhin unter derselben Rufnummer gewährleistet. Privatkunden, aber auch die Partnerschaft mit der „OSG“ sowie „Energie Burgenland“ wird auch unter Elektrotechnik Szabo fortgeführt.

Ein großer Verkaufs- und Schauraum mit diversen Haushaltsgeräten von der Waschmaschine über den Kühlschrank bis hin zum Geschirrspüler, aber auch Kleingeräte wie Mixer, Radio oder Stabsauger werden im neuen Geschäftslokal in der Grazer Straße 11 zu finden sein. Kompetente, kundenfreundliche Beratung, Zustellung und Service gehören ebenso zur Unternehmensphilosophie von Fritz Szabo wie die exklusive Bosch-Partnerschaft mit fünfjähriger Geräte-Garantie.