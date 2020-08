LA Carina Laschober-Luif lud Direktvermarkter zu einer Gesprächsrunde ein.

ST. MARTIN/WART. Am Mittwoch, 4. August, lud Landtagsabgeordnete Carina Laschober-Luif die Direktvermarkter des Bezirks Oberwart zu einem gemeinsamen Austausch in den Buschenschank Bernhard nach St. Martin.

Für ihre Sommertour hat sie sich die vier Schwerpunkte Direktvermarktung, Forstwirtschaft, Gastronomie und Essen auf Rädern gesetzt. Die Direktvermarktung ist für viele Bäuerinnen und Bauern ein wichtiger Betriebsschwerpunkt. Für die Konsumenten wird der regionale und direkte Kauf vom Bauernhof ihres Vertrauens immer wichtiger.

Hochwertige Lebensmittel

"Corona hat uns gezeigt, wie wichtig die Erzeugung von Lebensmitteln vor Ort ist. Unsere Bäuerinnen und Bauern versorgen uns mit qualitativ hochwertigen, frischen Lebens- und Genussmittel aus der Region. Die Direktvermarkter liefern dazu einen wichtigen Beitrag. Sie vermarkten ihre selbst erzeugten Lebensmittel und regionaltypische Spezialitäten direkt an die Konsumenten, tragen zur Selbstversorgung bei und geben uns - nicht nur - in Krisenzeiten Sicherheit“, so Laschober-Luif.