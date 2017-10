Schön und fit in den Herbst mit dem Allegria Resort in 7551 Stegersbach

02.10.2017, 03:00 Uhr

Das spezielle Thermalwasser wirkt Wunder für das Hautbild, entspannende Massagen lassen Alltagsstress von einem abperlen, die Golfschaukel lädt zu sportlichen Höchstleistungen und das Meerjungfrauenschwimmen verspricht einen Kindergeburtstag der außergewöhnlichen Art.

Wellness & Beauty

STEGERSBACH. Neben den Hotelgästen haben auch die Thermengäste der Allegria Familientherme Stegersbach by Reiters die Möglichkeit, die vielfältigen Massagen und Kosmetikangebote des Wellnesszentrums DOLCE VITA zu nutzen.Von klassischen Massagen bis hin zu Spezialmassagen wie Lomi Lomi Nui, Muschelmassage, Breuss Massage oder Aquafloatingmassage bleiben keine Wünsche offen. Auch Kinderanwendungen für Kinder ab drei Jahren tun gut. Das Angebot „Speziell für den Mann“ ist auf dessen Bedürfnisse abgestimmt.Körperbehandlungen, Packungen, Peelings und Pakete für eine Entspannung zu zweit sowie hochwertige Produktlinien der edlen Kosmetik-Linien Gertraud Gruber, Ligne ST Barth und Phytomer runden das Angebot ab.Reservierungen im Wellnesszentrum Dolce Vita sind täglich von 08.30 bis 17.00 Uhr unter Telefon 03326/500-9310 oder per E-Mail an dolcevita@allegria-resort.com möglich.

Ein unvergesslicher Kindergeburtstag

365 Tage Golfen



Kontakt

Die Quelle Thermal 1 ist eine Wohltat bei Hautproblemen wie trockene, gereizte Haut, Juckreiz und Allergien und wirkt sich äußerst positiv auf den gesamten Bewegungsapparat wie Gelenke, Wirbelsäule und Muskulatur aus. Dieses intensivere Wasser wird ohne Voraufbereitung, nur mit der gesetzlich vorgeschriebenen Flockung, Chlorung, Filtration und pH-Wertkorrektur angewendet.Eine extra Portion Pflege und Entspannung bekommt man im Hautbad „Thermal 1“ des Thermalbeckens für 20 Minuten ab € 8,00 pro Person (Hochsaisonzeiten € 10,00).Mit der Meerjungfrauenparty können Eltern den Geburtsag ihres Kinders zu einem besonderen Highlight machen. Feiern Sie ihren Geburtstag einmal anders, die Meerjungfrauenparty garantiert ein besonderes Schwimm- und Tauchvergnügen.Das Meerjungfrauenschwimmen ist exklusiv für die Geburtstagsgäste und dauert 50 Minuten. Natürlich beinhaltet das Event den Tageseintritt in die Allegria Familientherme inklusive sämtlicher Attraktionen und Spielmöglichkeiten. Die Kids erwartet außerdem ein schön gedeckter Partytisch, eine Geburtstagsjause inklusive Torte und Kindersekt. Auch die Meerjungfrauenflossen sind leihweise inkludiert. Damit der Geburtstag wirklich unvergessen bleibt, gibt es noch einen USB-Stick mit (Unterwasser) Fotos.Jedes Kind bezahlt nur € 36,00, das Geburtstagskind ist frei. Mindestteilnehmer sind fünf Kinder und es gibt eine begrenzte Teilnehmeranzahl.Anmeldung mindestens 14 Tage vor dem Wunschtermin und nur für geübte Schwimmer. Termine werden auf Anfrage bekanntgegeben, ausgenommen sind Hochsaisonzeiträume. Melden Sie sich unter +43 3326/500 500 oder per eMail an therme@allegria-resort.com an.Genießen Sie den schönen Herbst bei einer Runde Golf. Die Golfplätze der Reiters Golfschaukel Stegersbach-Lafnitztal mit insgesamt 50-Loch sind bis Ende Oktober bespielbar. Am 9-Loch Family Course (vormals Start & Play Kurs) ist das Spielen auf Sommergrüns an 365 Tagen möglich. Auch der 5 Loch Fun Course und das Übungsgelände beim Eulenwirt bleiben, soweit es die Witterung zulässt, den ganzen Winter über geöffnet.Link: Allegria Resort in 7551 Stegersbach - entspannt bis in die letzte Zelle Link: Ein heißer Sommer im Allegria Resort in 7551 Stegersbach Golfstraße 1A-7551 Stegersbach+43 (0)3326/500+43 (0)3326/500 800Golfstraße 1A-7551 Stegersbach+43 (0)3326/500 500+43 (0)3326/500 820Zum Golfzentrum 8A-8292 Neudauberg+43 (0)3326/55000+43 (0)3326/55000 800