Allegria Resort in 7551 Stegersbach - entspannt bis in die letzte Zelle

15.05.2017, 08:33 Uhr

Ein Urlaub im Allegria Hotel mit direkter Verbindung zur Familientherme, umgeben von einem weitläufigen Golfplatz lässt einen mehr als entspannt nach Hause kommen.

Badespaß in der Familientherme

STEGERSBACH. Ob mit Kind und Kegel, mit dem Liebsten oder auch alleine, das Allegria Resort lässt für niemanden Wünsche offen. Alle Gäste werden mit offenen Armen empfangen.14 Badebecken bieten eine nasse Vielfalt, die auf 1.500 m2 ihresgleichen sucht. Die Baby- und Kinderbecken lassen kleine Herzen höher schlagen und für die Wagemutigen gibt es vier Rutschen mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen. Von der gemächlichen Schlangenrutsche bis zur 100 Meter langen Black hole Rutsche inklusive Zeitmessung.Zur Unterhaltung der kleinen Badegäste trägt außerdem Badolin bei, das tierische Maskottchen der Therme.

Im Urlaub wie daheim fühlen

Kulinarisch grandios

Die Zellen aufladen

Adam & Eva

Verirrungen ausgeschlossen

Zum Golfprofi mit Nick & Chuck

Schwerer Abschied

Kontakt

Das zentrale Thermalbecken verfügt nicht nur über einen Whirlpool, sondern auch eine Grotte und einen Wildbach, der einen förmlich mitreißt. Wem das noch nicht genügt, der kann sich im Wellenbecken Meeresfeeling holen.Wer seine Badeerlebnisse für die Ewigkeit festhalten möchte, kann bedenklos sein Smartphone oder Kamera mitnehmen, für Wertgegenstände sind Schließfächer vor Ort, die bequem mit dem Armband geöffnet und verschlossen werden können.Einen zermürbenden Kampf um die Liegen muss man in der Allegria Familientherme nicht führen. Plätze sind genügend vorhanden, Erwachsene können sich auch in die Ruhebereiche zurückziehen.Damit keinesfalls Langeweile aufkommt, steht den Kindern ein Spiel- und Kletterbereich mit Bällebad zur Verfügung. Außerdem ein Fernsehbereich mit bequemen Sitzmöbeln.Für den kleinen und großen Hunger zwischendurch lohnt sich ein Besuch im Thermenimbiss. Die darin integrierte Pizzeria da Fabio erlaubt einen kurzen Abstecher ins bella Italia.Ein Thermen- und Wellnessurlaub im Allegria Resort ist nicht nur etwas für die kalten und tristen Tage. Im 6.700 m2 großen Außenbereich mit großer Liegewiese und hölzernen Sonnendecks finden sich Spielezonen für Kleinkinder bis hin zu den Jugendlichen - einfach erreichbar per Rutsche. Auf Spielplätzen mit Strandfeeling inklusive Hüpfburg, in Kletteranlagen und anderen Attraktionen können sich die Badegäste austoben. Gegenseitiges Nassspritzen ist ausdrücklich erwünscht.Dafür sorgen nicht nur die bequemen Hotelbetten, auf die man wie auf Wolken schläft, sondern die enspannte Atmosphäre im Hotel selbst, die nicht zuletzt durch die mehr als freundlichen Mitarbeiter gegeben ist. Die Zimmer sind modern ausgestattet, hell und freundlich.Das Allegria Hotel ist in mehrere Bereiche unterteilt, für Familien gibt es sogar einen eigenen "Family-Tower" mit 8 Etagen und einer riesigen Kinder- und Jugendwelt. Dort gibt es Spaß und Spiel für jedes Alter - die Gamerecke erfreut auch die ganz großen Kinder.Vom Frühstück, über das Mittagessen bis hin zum Diner am Abend werden Augen, Nase und Mund täglich vom Feinsten verwöhnt. Wer sich über die Mittagszeit in der Therme aufhält, kann sein Mahl auch im thermeneigenen Familyrestaurant für Hotelgäste einnehmen - selbstverständlich bequem im Bademantel.Im Residenz Restaurant wird man emfpangen wie ein König und bekocht wie ein Kaiser. Den Gästen wird eine große Auswahl an regionalen und saisonalen Köstlichkeiten geboten, für die Kinder gibt es ein eigenes Buffet mit Spieleecke.Highlight am Frühstückstisch sind frisch zubereitete Eiergerichte - vom Frühstücksei bis zur Eierspeise. Ob deftig oder süß, ob Kaffee oder Tee, man startet gestärkt in den Tag.Beim Abendessen sollte man mit Bedacht wählen, denn es wäre ein großer Verlust für den Gaumen, wenn kein Platz mehr für die süßen Köstlichkeiten des Dessertbuffets wären.Besonders clever liegt die gemütliche Abendbar "Baila". Dies aus zwei Gründen: Zum einen grenzt sie an den Family-Trakt an, zum anderen befindet sich dort auch das Kinderkino, das jeden Abend um 19.30 Uhr einen spannenen Kinderfilm zeigt. In der Zwischenzeit können die Eltern bei einem Cocktail den Abend gemütlich ausklingen lassen.Alltagsstress und andere Sorgen des täglichen Lebens werden bei einem Aufentahlt im Allegria Resort einfach fortgespült. Dafür steht den Gästen ein großzügiger Wellnessbereich zur Verfügung: Massagen & Kosmetik, das Yin Yang Spa, ein hauseigener Frisör und ein gut ausgestatteter Saunabereich sorgen für Entspannung von Kopf bis Fuß.Egal wofür Sie sich entscheiden - eine Hot Stone Massage, Lomi Lomi Nui, Aromaölmassage oder Phytomer Classic - sie werden sich nicht nur entspannter und jünger fühlen, sondern danach auch um Jahre jünger aussehen. Das für Österreich einzigartige Heilwasser aus der Quelle „Thermal I“ lindert Hautprobleme (trockene, gereizte Haut, Juckreiz und Allergien) und wirkt äußerst positiv auf den gesamten Bewegungsapparat (Gelenke, Wirbelsäule und Muskulatur).Bei der Gesichtsbehandlung mit den Phytomer-Produkten aus dem Meer beispielsweise liegt man auf einem prickelnden Meerschlamm, während einem das Gesicht massiert und tiefengereinigt wird. Sofort buchen - Ihre Haut wird es Ihnen danken.Der Yin Yang Spa-Bereich erstreckt sich auf drei Ebenen und ist ausgestattet mit Dampfbädern und Saunakabinen mit verschiedenen Aromen und Graden der Luftfeuchtigtkeit. Ein Whirpool, ein Kaltwasserbecken mit "Eisdusche", ein Ruheraum mit Wasserbetten, ein Whisperroom und eine große Sonnenterrasse laden zum Verweilen ein - und das alles befreit von Kleiderzwängen.Wem die Familientherme zu aufgregend ist, der kann sich in die Flüstertherme zurückziehen - eine kinderfreie Zone für ruhige Stunden.Da es im Urlaub auch einmal etwas mehr sein darf, kann man seinen Körper im hauseigenen Fitnessraum in Form bringen.Das Allegria Resort Stegersbach ist ein Urlaubsparadies - auf hunderten von Quadratmetern ausgestattet mit allem, was man sich nur wünschen kann. Aber keine Sorge - Die intelligente räumliche und farbliche Unterteilung und die ausgezeichnete Beschilderung sorgen dafür, dass man überall problemlos hinfindet. Alle Ebenen sind außerdem mit Liften ausgestattet. Daher einfach immer den Schildern nach.Wer noch kein begeisterter Golfer ist, der wird es spätestens nach seinem Aufenthalt in dersein. Wer noch nie den Schläger geschwungen hat, bekommt vom Profi Nick und seinem Lehrling Chuck Nachhilfe. Des Weiteren gibt es einen eigenen 5-Loch Fun Course zum Üben.Das Golfparadies im Südburgenland rund um das Hotel verfügt über zwei 18-Loch-Plätze, ein 9-Loch Platz sowei zwei Driving Rangers, zwei Putting-Greens und eine Pitching/Chipping Area.Die einzige Hürde, auf die Sie in Ihrem Urlaub im Allegria Resort treffen werden, ist es, ihre Familie dazu zu bewegen, freiwillig nachhause zu fahren. Neben dem gewohnten Check-in um 15.00 Uhr und Check-out um 11.00 Uhr gibt es die Möglichkeit eines Early Check-in sowie Late Check-out. Am Abreisetag kann man die Therme bis Badeschluss nutzen, gegen einen geringen Aufpreis auch die hoteleigenen Bereiche.Golfstraße 1A-7551 Stegersbach+43 (0)3326/500+43 (0)3326/500 800Golfstraße 1A-7551 Stegersbach+43 (0)3326/500 500+43 (0)3326/500 820Zum Golfzentrum 8A-8292 Neudauberg+43 (0)3326/55000+43 (0)3326/55000 800