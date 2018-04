Pfarrweinkost in Pinkafeld mit Ausstellung

22.04.2018, 19:12 Uhr

Ein Großprojekt ist die Erneuerung der Kirchenorgel, für die gesammelt wird.



500.000 Euro für Orgel

PINKAFELD. Der Pfarrgemeinderat und der Kirchenmusikverein luden am 21.4. mit einem bunten Rahmenprogramm und Weinbegleitung zur Pfarrweinkost.Mittelpunkt des geselligen Abends waren neben kreativen Ausstellungsstücken von Elke Zankl, Andreas Koderholt und Gottfried Wolf vor allem der Spendenaufruf für die Erhaltung der Kreuzwegstationen und die Renovierung der Kirchenorgel.Vor allem das Orgelprojekt stellt die Kirchengemeinde vor eine enorme finanzielle Herausforderung. Das Instrument wurde im Jahr 1966 erbaut und befindet sich laut Gutachten in einem äußert schlechten Zustand. Die Kosten für den benötigten Neubau belaufen sich auf 500.000 Euro, welche die röm. kath. Stadtpfarre nun mittels Spenden finanzieren muss.Ein Viertel davon konnte dankenswerter Weise schon gesichert werden, nun fehlen noch 20.000 Euro, damit der Orgelbaufirma der Auftrag erteilt werden kann. Obwohl es durchaus auch kritische Stimmen für dieses kostspielige Vorhaben gibt, ist die Solidarität für dieses Projekt groß: Unabhängig von der religiösen Konfession beteiligen sich auch die Stadtgemeinde Pinkafeld sowie die angrenzenden Gemeinden an der Unterstützung für die neue Orgel.

Herzensangelegenheit der Vereine

„Es ist für die Vereine eine Herzensangelegenheit, dieses hochkomplexe Instrument für die Kirche zu erhalten und noch vielen Generationen im Gottesdienst und bei Konzerten eine Freude zu bereiten. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns hierfür mit diesem großen Engagement unterstützen. Mit Gottes Hilfe und wenn wir alle zusammengreifen, werden wir die Finanzierung schaffen“, eröffnete Sonja Kleinrath von der Diakonie Pinkafeld den Abend.Für die kulturelle und musikalische Unterhaltung sorgten der Literaturkreis Pinkafeld, der Männergesangsverein Riedlingsdorf, sowie das Gitarrenduo Christian Reindl und Markus Binder. Die Gäste genossen den gemütlichen Abend bei kleinen kulinarischen Schmankerln und ausgewählten Weinen.