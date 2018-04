Schüler-Musical-Zeitreise erntete großen Beifall in der HLW Pinkafeld

21.04.2018, 08:41 Uhr

Die Schüler der 2. Klassen der HLW Pinkafeld machten eine Zeitreise durch die Musikgeschichte.

PINKAFELD. "Früher wird alles besser" lautete der Titel der "musikalischen Zeitreise" der Schüler der zweiten Klassen der HLW Pinkafeld. Im diesjährigen Musical treffen sind fünf Leute aus unterschiedlichen Milieus - Busfahrerin Mathilda, Mechaniker Roland, Managerin Antonia, Studentin Kerstin und HLW-Schüler Klaus - und erleben gemeinsam eine Zeitreise durch die Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte.Text, Regie und Drehbuch stammten wieder von Robin Zapfel, die Choreografie von Carina Zapfel. Das Projekt wurde auch heuer in Zusammenarbeit mit der Musical Company Pinkafeld umgesetzt. Projektleiter war Kurt Urbauer. An beiden Abenden (Donnerstag und Freitag) war die Aula der Schule bestens gefüllt. Am Freitag war auch BM Norbert Hofer mit Familie unter den Gästen.

Besetzung:

Leon TöpferVanessa Offenbeck / Selina BeiglböckAlina Brandl / Miriam HacklLukas Renner / Jessica HonigschnabelLea Wahl / Jasmin Beiglböck