"Sicherheit neu denken" mit Hans Peter Doskozil in Oberwart

05.05.2018, 08:50 Uhr

Zu einem Gesprächsabend mit LR Hans Peter Doskozil anlässlich eines erschienen Buchs über ihn lud die Volkshochschule Burgenland.

OBERWART. Die Burgenländischen Volkshochschulen luden Freitagabend zur Buchpräsentation und Gesprächsrunde mit LR Hans Peter Doskozil. Vorgestellt wurde das Buch "Sicherheit neu denken" von Margaretha Kopeinig über den ehemaligen Polizeidirektor und Verteidigungsminister - von der Flüchtlingskrise 2015 bis zu seiner Tätigkeit als Minister.Das Thema Sicherheit stand dabei auch im Mittelpunkt des Gesprächs mit dem Landesrat, das Moderator Walter Reiss gekonnt führte. "Ich habe immer versucht, etwas Neues zu machen, dennoch sind viele Schritte sehr überraschend gekommen", resümiert Doskozil seinen Werdegang.

Sicherheit in vielen Bereichen

Für ihn ist "Sicherheit" ein sehr weiter Begriff, denn "Sicherheit ist ein persönliches Bedürfnis in sehr verschiedenen Bereichen des Lebens". Für ihn ein Mitgrund, dass das Sicherheitsgefühl der Burgenländer vergleichsweise niedrig ist, während Statistiken das Burgenland als eines der sichersten Regionen - auch im internationalen Vergleich - ausweisen. "Kriminaldelikte mit Papieren an der Grenze treffen die Menschen weniger, aber ein Einbruch wird rasch wahrgenommen. Es ist wichtig auf die Menschen zu hören, manche in der Politik vergessen das", so Doskozil.