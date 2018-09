3 Fragen - 3 Antworten mit Fotokünstler Julius Horvath

23.09.2018, 10:31 Uhr

Julius: Durch den Fotoclub in Güssing im Jahr 2011 - da in jedem Jahr ein anderes Thema gibt gab es zu meinem Beginn das Thema "Abstrakte Kunst" und ich konnte mir darunter nichts vorstellen und am Flohmarkt sah ich das Würfelspiel welches auch in dieser Ausstellung zu sehen sind.

Julius: Angefangen hab ich schon mit 11 Jahren und früher konnte ich mir die Kameras welche ich in der Auslage der Quelle gesehen habe noch nicht leisten aber dann sah ich einmal eine Kamera um 50 Schilling und ich sparte das Geld zusammen und kaufte mir diese und somit begann für mich das fotografieren. Ich war so begeistert das ich alles fotografierte. Mein erstes Bild war ein Foto meiner Mutter. Und jetzt nach 45 Jahren bin ich immer noch so begeistert wie am Anfang.Julius: Ich bereue es nicht mit dem fotografieren angefangen zu haben. Für die Zukunft hab ich das Ziel neue abstrakte Fotos zu machen und diese auszustellen das die Leute diese sehen und sich fragen wie ich diese überhaupt gemacht habe.