Adobe USA besucht die HBLA Oberwart

23.04.2017, 18:25 Uhr

HBLA Oberwart zuteil: Die Firma(weltweiter Markführer für kreative Software) stattete dem Ausbildungszweig „“ einen Besuch ab.Auf Grund der innovativen Entwicklungen in der Abteilung ist die HBLA Oberwart dasund derzeit. Keine andere Schule, auch keine Universität oder Fachhochschule bietet diese vom Hersteller direkt angebotene Fachzertifizierung an! Daher ergibt sich auch das große Interesse von Adobe USA an dieser burgenländischen Schule.(Adobe Global Education Program) und(Founder Edge Gain Adobe Online Training Program) überzeugten sich persönlich von den kreativen Arbeiten der Schüler/innen. Besonders spannend gestaltete sich das ausführliche(dem innovativen Schulradio der HBLA Oberwart). Dabei durften die Schüler/innen in ihrer Rolle als PRODIO Moderatoren mit den internationalen Gästen in englischer Sprache über unterschiedliche Themen wie „Einsatz von Software in bei kreativen Lösungen“, „Digitale Workflows im Designprozess“ sowie „Vernetztes weltweites Projektarbeiten“ sprechen. Infos dazu auch unter https://prodio-hlp.jimdo.com sowie in Kürze auf den Social Media Plattformen Youtube und Facebook (unter PRODIO) wo eine ganzezu hören sein wird!Ein Ziel der Besucher war, das besondere Interesse an den Vorlieben beim Arbeiten mit ihren Produkten zu erkunden undder Lernenden zu erfahren.

Einezwischen dem amerikanischen Softwaregiganten und der Abteilung „Produktmanagement und Präsentation“ wird angestrebt und soll in den nächsten Monaten weiter vertieft werden. Der Mehrwert für den Unterreicht liegt darin, dass so hautnah amgearbeitet werden kann. U.a. werden der Schule immer die neuesten Softwareupdates geliefert und auch die Teilnahme an Beta- und Testprogrammen sowie an Designcontests und kreativen Wettbewerben ermöglicht. Zudem können die Schüler/innen der HBLA Oberwart - weltweit als erste Schule - vollwertige Creative Cloud Lizenzen mit Onlinespeicher auch für zuhause nutzen.Somit zeigt die HBLA Oberwart nicht nur österreichweit eine Vorreiterrolle im Bereich der kreativen Ausbildung!