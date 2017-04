Bezirksfinale im Karaokesingen 2017

20.04.2017, 12:58 Uhr

In der Alterskategorie der 5. & 6. Schulstufe gewannen Kratochwill Lena & Radits Sina (1km) als Duett mit dem Lied "Oops" von Little mix. Am dritten Platz landete Fürst Katharina (2m) mit "Satellite" von Lena Meyer-Landrut.In der Alterskategorie der 7. & 8. Schulstufe ging Giacobini Vera (3m) als Siegerin hervor, mit "Stay" von Rihanna.