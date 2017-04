Einfach näher dran mit Ingrid Hochwarter in Litzelsdorf

25.04.2017, 18:00 Uhr

"Wir sind eine öffentliche Bücherei und gleichzeitig auch Schulbibliothek, weshalb auch die Volksschüler und Kindergartenkinder unsere große Auswahl gerne nutzen. Die Zusammenarbeit mit VS, Kindergarten und Hort funktioniert hervorragend. Es gibt auch das ganze Jahr über Projekte mit den Kindern. Unser Ziel ist es, Interesse und Freude an Medien bei den Kindern zu wecken. Es gab im Vorjahr alleine für Kinder 186 Veranstaltungen zur Lese-Frühförderung", berichtet Hochwarter.

Breite Auswahl

Infrastruktur und Vereine

Dazu bietet die Bücherei auch eine große Auswahl an. "Unser breites Angebot umfasst Bücher für Kinder, Krimis und Sachbücher, DVDs, Zeitschriften, Spiele usw. Das wird auch gut angenommen. Es kommen Leute von Kukmirn bis Mariasdorf zu uns. Wir achten auch immer auf Aktualität", betont Hochwarter.Sie verweist dabei auf beeindruckende Zahlen: "Im Vorjahr besuchten 5.772 die Bücherei und es wurden 14.086 Medien entlehnt. Insgesamt verwalten wir rund 6.000 Medien. 2016 leisteten unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter 1.664 Arbeitsstunden." Zahlreiche Vorträge, Workshops, Veranstaltungen und Lesungen ergänzen das Programm. "Es gibt heuer wieder den Lesesommer, der am 26. Juni im Kulturstadl eröffnet wird", spricht Ingrid einen Höhepunkt im Jahr an.Für sie ist die Bibliothek auch ein familienfreundlicher und interkultureller Treffpunkt. "Wir sind auch gut vernetzt und präsentieren uns auch in Zusammenarbeit mit den Vereinen. Unseren Bildungsauftrag nehmen wir ernst, darum ist uns Qualität immens wichtig", betont Hochwarter."Die Leute schätzen bei uns auch die sehr gute Infrastruktur. Wir haben viele Betriebe, eine hervorragende ärztliche Versorgung mit mehreren Ärzten und es wird auch stets neuer Wohnraum geschaffen. Das lockt auch Zuzügler an. Die betonen diese Vorzüge auch immer wieder. Ein praktischer Arzt errichtet derzeit eine neue Ordination", so Hochwarter die selbst eine "Zuagroaste" ist.Ingrid streicht auch die gute Zusammenarbeit zwischen Vereinen hervor: "Wir haben zahlreiche Vereine und da wird bei Veranstaltungen immer übergreifend gearbeitet und sich gegenseitig unterstützt. Eine wichtige Errungenschaft ist dabei auch der Kulturstadl mit seinem wunderbaren Ambiente inklusive Teich, der überdacht wetterunabhängig gerne für Veranstaltungen genutzt wird. Das Gebäude wurde vor etlichen Jahren von der Gemeinde gekauft und dann zu einem Vereinshaus umgestaltet. Betreut wird er vom Kultur- und Verschönerungsverein. Es sind aber auch Jugend, Pensionisten, Wanderverein usw. dort untergebracht. Er wird teilweise ebenso für Hochzeiten genutzt", berichtet Hochwarter.