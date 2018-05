Feenzauber in der HBLA Oberwart

02.05.2018, 18:05 Uhr

Zu einem zauberhaften Abend luden die Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrganges der HLW Oberwart am 26. April 2018.

Im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes „“ schafften es diein diesem Schuljahr, sich auf feenhafte Weise einen Namen unter denzu machen.Zum „“, das traditionellerweise den Abschluss der Unterrichtsarbeit derim 3. Jahrgang bildet, kamen daher nicht nur Eltern und Verwandte der Jugendlichen, sondern auch zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen „Chief of Sugar“, vielen bekannt als TV-Koch auf Schau TV, oder die Foodblog Award Gewinnerin 2017 und Absolventin der HBLA Oberwart,Zwei kitchenfairies führten auf charmante Art und Weise durch den Abend, am Klavier begleitet von Maximilian Kassanits, einem Schüler der 2. Tourismusklasse der HBLA Oberwart.Endgültig in den Feenhimmel versetzt wurden die Besucherinnen und Besucher aber mit kulinarischen Köstlichkeiten – natürlich selbst zubereitet und serviert von den Schülerinnen und Schülern höchstpersönlich, die somit an diesem Abend nicht nur ihr Geschick im Verfassen von kreativen Blogbeiträgen unter Beweis stellten, sondern auch ihre ausgezeichneten Koch- und Servierkünste.Das Resümee der Bloggerinlautete: „“ Diesem Kommentar werden alle Besucherinnen und Besucher, die dieses einzigartige „Gemeinsame Mahl“ miterleben durften, sicherlich verzaubert zustimmen.