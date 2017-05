Historisches Klassentreffen der ehemaligen SchülerInnen des Polytechnischen Lehrganges Oberwart

05.05.2017, 08:11 Uhr

Ende April trafen sich die AbsolventInnen des 1. Jahrganges des PL Oberwart, jetzt PTS-Oberwart in der neuen Polytechnischen Schule. Direktor Günter Valika führte durch das neue Schulgebäude und erzählte den staunenden Damen und Herren von den Veränderungen der letzten Jahrzehnte.Es wurden interessante Gespräche über die schon einige Zeit zurückliegende Schulzeit bzw. über die beruflichen Werdegänge geführt! So trug auch die Polytechnische Schule Oberwart ihren Teil zur 50- Jahrfeier der Einführung der Polytechnischen Schule in Österreich bei!