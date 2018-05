Klangfrühling 2018 - Genuss & Klang in Stadtschlaining

06.05.2018, 10:52 Uhr

Herzlich willkommen in der bunten Stadt des Friedens bei "Musik und anderen Köstlichkeiten.

STADTSCHLAINING (ps). Nach dem erfolgreichen "Luft & Liebe" Programm im vergangenen Jahr, hat der künstlerische Leiter Gerhard Krammer das Festival diesmal unter das Motto "Genuss & Klang" gestellt. "Alle Freunde der Barockmusik werden heuer besonders viele Menüpunkte auf unserer Karte vorfinden: von Solowerken bis zum großen Oratorium spannt sich der Bogen. Und auch die Neue Musik hat ihren Fixpunkt beim KLANGDiesmal setzten wir damit auch besondere Akzente im Gedenkjahr 1918-1938-2018", so Gerhard Krammer.

Vor dem ersten Highlight - dem Auftaktkonzert "KLANG" in der Röm.kath. Pfarrkirche mit Werken von Georg Friedrich Händel - Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi eröffnete Gerhard Krammer den KLANG2018 in der Ortsteilen .........KLANGFRÜHLING in den Ortsteilen - Der KLANGFRÜHLING geht auch heuer wieder in alle fünf Ortsteile "hinaus" um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, Kunst "daheim" zu erleben. „Als besonders erfreulich haben sich die Veranstaltungen in den Ortsteilen erwiesen!“ freute sich im Vorjahr Bürgermeister Markus Szelinger.Heuer waren es die Familien Waltraud & Sabrina Weschitz (Altschlaining) - Elfriede & Karl Ringhofer (Drumling) - Ilse & Hans Bieler (Goberling) - Petra & Thomas Levonyak (Neumarkt/Gieberling) sowie Thomas Hochwarter & Albert Kirchengast (Stadtschlaining), die Tür und Tor öffneten um den KLANGwillkommen zu heißen.Italienische Musik mit tollen KünsterInnen aus Venedig wurde in allen Ortsteilen mit Freude vernommen und mit viel Beifall bedacht. Regionale KünstlerInnen wie Renate Hofer, Gottfried Boisits, Hannelore Rubendunst, Gerda Novosel oder Marlene Harmtodt- Rudolf rundeten die Veranstaltungen mit literarischen Beiträgen in humorvoller Art und Weise ab - die KünstlerInnen rezitierten aus ihren Werken und fanden großen Zuspruch vom dankbaren Publikum.