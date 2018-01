Kreative Schüler und Lehrer der HTL Pinkafeld stellen aus

29.01.2018, 17:54 Uhr

„HTLkreativ“ stellt talentierte Schüler und Lehrer vor den Vorhang

Viele HTL-Schüler und -Lehrer sind nicht nur an Technik interessiert, sondern besitzen Talente in den verschiedensten Bereichen. Einmal im Jahr werden die kreativen Kräfte vor den Vorhang gebeten, um in der Ausstellung „HTLkreativ“ ihre Arbeiten zu präsentieren.So zeigten heuer die Schüler Dana Müllner und Andreas Saran Zeichnungen und die Professoren Gyöngyi Fettik und Josef Kröpfl Bilder, Werkstättenlehrer Werner Moser stellte Skulpturen aus, Prof. Wilhelm Quaritsch präsentierte Holzarbeiten und die Schüler Nils Grund, Mike Hamerl und Jan Jungwirth waren mit literarischen Werken vertreten.Mit einer Vernissage Ende Jänner in der HTL Pinkafeld eröffnete Schulleiter Wilfried Lercher die Ausstellung mit bemerkenswerten Arbeiten, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich war.