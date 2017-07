Südburgenländer waren beim Erdbeben auf Kos mitten drin

22.07.2017, 13:28 Uhr

Jetzt melden sie sich aus dem Urlaub, um über das verheerende Erdbeben zu berichten: "Es war Horror, als plötzlich um cira 1:30 Uhr alles zu rütteln anfing. Es dauerte etwa 15 Sekunden lang. Zuerst wussten wir gar nicht, was los ist. Dann sind wir auf den Balkon und haben danach sofort das Gebäude verlassen. Etliche Nachbeben folgten, aber uns geht es zum Glück gut."Die Nacht verbrachten die beiden Urlauber teilweise im Freien und dann wieder in ihrem Zimmer. "Kos-Stadt war am Morgen der reinste Horror."