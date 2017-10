Viel Sport und Berufsorientierung an der Neuen Mittelschule Markt Allhau

10.10.2017, 12:32 Uhr

Die tägliche Turnstunde wird an der NMS Markt Allhau seit Projektbeginn umgesetzt.

MARKT ALLHAU. Jahrelange Erfahrungen mit der Neuen Lernkultur zeichnen die NMS Markt Allhau als zukunftsgerechte Vorzeigeschule aus. Teamteaching mit Kollegen aus den Bundesschulen, Individualisierung sowie Begabungsförderung sind nur einige der Bereiche, welche an der NMS angeboten werden.Die ganztägige Betreuung startet um 7.00 Uhr mit einem Frühstück und endet um 16.35 Uhr. "In dieser Zeit erledigen die SchülerInnen ihre Aufgaben und nehmen je nach Interesse und Begabung an Freizeitangeboten teil. Neben sportlichen Aktivitäten werden Töpfern, Computerfreaks, Schul-Feuerwehr oder auch Beschäftigung mit Schulhund und Pferden angeboten", berichtet Dir. Daniela Hallemann. Seit Schulbeginn leben auch drei Zwergkaninchen am Campus, welche von den SchülerInnen betreut werden.

Tägliche Bewegung





Veranstaltungen

"Auf tägliche Bewegung wird großen Wert gelegt. Neben dem Turnunterricht sorgen ein Bewegungscoach und tolle Pausenspiele für Spiel, Sport und Spaß. Die NMS ermöglicht den Gymnasialabschluss. Die enge Zusammenarbeit mit den Partnerschulen der Sekundarstufe 2 ist ein wesentlicher Vorteil für die SchulabgängerInnen der NMS Markt Allhau", so Hallemann.Berufsorientierung ist ab der 6. Schulstufe ein Schwerpunkt. Dazu fand am 28.09.2017 eine sehr gut besuchte Bildungsmesse an der NMS statt. 10 Partnerschulen präsentierten ihr Programm und informierten die SchülerInnen und Eltern der 3. und 4. Klassen.Am 4. und 5.12.2017 finden wieder die Tage der offenen Tür statt. SchülerInnen der 4. Klasse Volksschule sind herzlich eingeladen, die NMS kennenzulernen. Der Nikolaus wird ebenfalls da sein.Am 21.12.2017 findet die alljährliche vorweihnachtliche Feier „Stad wird´s am Campus“ statt, welche von den SchülerInnen der VS und NMS gemeinsam organisiert wird.Erfolge in vielen Bereichen zeigen, dass das innovative Team der NMS auf dem richtigen Weg ist. Highlight ist der Österreichische Schulpreis 2016.Die Basis für erfolgreiches Lernen ist eine gute Beziehung zwischen Kindern, Eltern und PädagogInnen sowie das Wohlfühlklima, welches in Markt Allhau groß geschrieben wird.