Gernot Kerschbaumer: Zweimal Top 10 in der Swedish League

24.04.2017, 11:33 Uhr

Der HSV Pinkafeld-Orientierungsläufer bewies gute gute bei Rennen in Schweden.

PINKAFELD. Letztes Wochenende stand in Örebro bzw. Jönköping jeweils ein Swedish League Orientierungslauf statt. Am Freitag war dies gleichzeitig die schwedische Nacht-Orientierungslauf-Meisterschaft.HSV Pinkafeld-Athlet Gernot Kerschbaumer stellte sich dieser Herausforderung und belegte nach 94 Minuten den fünften Platz in der Meisterschaftswertung (7. Gesamtrang).„Am Tag ist diese Gelände orientierungstechnisch schon äußerst schwierig, in der Nacht natürlich noch eine Stufe herausfordernder. Nach einem soliden ersten Teil machte ich im Mittelteil doch einige Fehler, da waren die Medaillenchance leider begraben. Zwischen Mitternacht und halb zwei in der Nacht zu laufen ist schon speziell“, so Kerschbaumer.

Platz 9 auf der Langdistanz

Nacht-OL in Tiomila

Am Sonntag ging es dann mit einem top besetzten Langdistanzlauf bei klassischem Aprilwetter, von Sonnenschein bis Schneeschauer war alles dabei, weiter. Kerschbaumer benötigte für die knapp 15 Kilometer Luftlinie mit gut 600 Höhenmeter 93 Minuten. Mit knapp fünf Minuten Rückstand auf Martin Regborn kam er mit Platz neun abermals in die Top 10.„Mit dem Lauf war ich abermals zufrieden. Es war ein guter Vergleich mit den besten schwedischen Läufern und ich bin nicht weit weg von der Spitze, das stimmt mich zuversichtlich“, resümierte Kerschbaumer zufrieden nach dem Wochenende. Sein Pinkafelder Vereinskollege Helmut Gremmel musste krankheitsbedingt leider absagen.Nach einem Trainingslager in Südschweden steht am letzten Aprilwochenende die 10er Staffel Tiomila in Göteborg am Programm, wo es wieder heißt „Stirnlampe anschnallen und durch die Nacht orientieren“.