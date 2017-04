NMS Markt Allhau erreicht den hervorragenden 3. Platz beim Schülerliga-Landesfinale der Mädchen

27.04.2017, 22:09 Uhr

Bei der heurigen Landesmeisterschaft in Oberpullendorf der Schülerliga-Mädchen im Fußball konnte diemit dem 3. Platz wieder einmal für Furore sorgen. Wie im Vorjahr standen sich mit dem BRG Oberpullendorf, der NMS Eisenstadt (Theresianum), dem Gymnasium Neusiedl und der NMS Markt Allhau die 4 besten Teams des Burgenlandes gegenüber, die sich über die Vorrunde bis ins große Finale vorgekämpft hatten. Bereits zum 3. Mal in Folge gelang es unserer NMS sich für dieses Landesfinale zu qualifizieren - eine Topleistung in Anbetracht dessen, dass die 3 anderen Mannschaften jeweils aus den Bezirkshauptstädten kommen und ein Vielfaches mehr an Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung haben, was die Spielerinnen betrifft!

Im Halbfinale musste sich die NMS Markt Allhau dem BRG Neusiedl nach einem harten Fight am Ende 4:1 geschlagen geben.Torschützin für unsere NMS war wieder einmal Alice Lerner, die mit ihrem linken "Hammer" erfolgreich war. Somit mussten wir im kleinen Finale (Spiel um Platz 3) gegen das BRG Oberpullendorf antreten.In diesem Finalspiel ließen wir den Mädchen aus Oberpullendorf keine Chance und gewannen hochverdient mit 5:2. Fünffache Torschützin und somit die mit Abstand erfolgreichste "Goalgetterin" bei diesem Landesfinale war, die die Mittelburgenländerinnen praktisch im Alleingang abschoss. Bereits in der Vorwoche konnte sie mit 7 Volltreffern beim Vorrundenturnier in Pinkafeld die Liste der Torschützinnen klar anführen.Mithatten wir wohl auch die beste Spielerin des Turniers in unseren Reihen, die durch ihre hohe Laufbereitschaft und ihren unbändigen Willen besonders hervorstach. Das größte Lob gebührt aber der gesamten Mannschaft, die die NMS MARKT ALLHAU mehr als würdig bei diesem Turnier vertreten hat - zur großen Freude von Betreuer Christian Kirnbauer.Zu den Ergebnissen im Detail:1. Semifinale: BRG Neusiedl gegen NMS Markt Allhau - 4:12. Semifinale: NMS Eisenstadt gegen BRG Oberpullendorf - 2:0Spiel um Platz 3:gegen BRG Oberpullendorf - 5:2Finale: NMS Eisenstadt gegen BRG Neusiedl - 1:0Die Schulfamilie der NMS Markt Allhau gratuliert ihren erfolgreichen Spielerinnen auf das Herzlichste!