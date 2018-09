Durchstarterin Natascha Miklos eröffnet Gasthaus in Siget in der Wart

18.09.2018, 12:05 Uhr

Ich wollte mich schon immer im Bereich Gastgewerbe selbständig machen und in die Fußstapfen meiner Eltern treten. Jetzt ist mein Sohn erwachsen und ich habe mich endlich getraut, dem Einzelhandel den Rücken zu kehren. Ich haben das Gasthaus in Siget in der Wart von der Gemeinde gekauft, zuvor hatten es meine Eltern gepachtet. Sie unterstützen mir sehr bei meinem Vorhaben.

Mein Vorhaben ist gleichzeitig mit Angst und Freude verbunden. Der Anfang ist immer schwer und ich habe mir eine große Verantwortung aufgebürdet, aber ich freue mich auch sehr über meine neue Aufgabe.In meinem Gasthaus "Kirchenwirt" gibt es unter der Woche eine kleine Karte und am Wochenende kochen wir auf Reservierung. Das ist wichtig, weil bei uns immer alles frisch auf den Tisch kommt. Wir bieten auch Vegatarisches, Fisch oder bodenständige Hausmannskost.