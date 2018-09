Neueröffnung: „Fräulein Fuchs“ nun in Wiesfleck

13.09.2018, 16:06 Uhr

Katharina Pierer eröffnete in Wiesfleck einen Mutter-Kind-Laden.

WIESFLECK. Unter dem Namen „Fräulein Fuchs“ eröffnete Katharina Pierer in Wiesfleck ihr neues Geschäft. Die dynamische Unternehmerin, selbst Mutter einer kleinen Tochter, erzeugt und handelt mit Kleidung und Accessoires für Kinder. Die Produkte sind großteils handgefertigt und aus nachhaltiger Erzeugung.Egal ob Kleidung, Spielsachen aus Holz oder Plüschtiere, vieles ist von Katharina Pierer ist selbstgemacht. „Als junge Mutter merkte ich rasch, dass praktische und qualitativ hochwertige Produkte in der Region schwer zu bekommen sind“, so die Geschäftsführerin Katharina Pierer.

Umfassendes Angebot

Seit der Neu-Eröffnung präsentiert sie auf ca. 100 m² ein umfassendes Angebot an kreativen und nachhaltigen Produkten zum Thema: Mama & Kind. Die dynamische Unternehmerin achtet sehr auf Nachhaltigkeit. So werden zum Beispiel Textilien aus Bio-Baumwolle hergestellt.Wirtschaftskammer Spartenobfrau Kommerzialrätin Andrea Gottweis besuchte die Unternehmerin und gratulierte zur gelungenen Geschäftseröffnung.