Sommercamp der Wirtschaftskammer in Pinkafeld für die "Profis von morgen"

27.07.2017, 08:01 Uhr

Insgesamt 85 Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren haben sich zu den beiden Sommercamps in Pinkafeld und Eisenstadt angemeldet.

Hilfe für Berufswahl

Workshops und Betriebsbesichtigungen

Glückliche Gewinner

PINKAFELD. Zwei Wochen lang hatten die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Workshops auf dem Gelände der STEP Gästehäuser die Möglichkeit, Handwerk hautnah zu erleben und dabei ihre Talente zu entdecken. Am Freitag, den 21. Juli 2017, fand die Abschlussveranstaltung der ersten Woche statt, moderiert von Elke Winkler, Lehrlingsexpertin der Bauinnung. "Die Kinder bekamen Einblick in die verschiedensten Brachen: Bau, Bauholz, Metalltechnik, Dachdäcker, Glaser, Spengler, Maler und Tapezierer, Tischler, Fahrzeugtechnik und Karosserie sowie Hafner, Platten- und Fliesenleger", so Winkler.Innungsgeschäftsführer Raphael Kaplan und Landesinnungsmeister für Metalltechnik Markus Marchhart überreichten an alle Teilnehmenden eine Urkunde.Markus Marchhart verweist auf die vielen Vorteile eines Lehrberufes: "Nicht alle Kinder müssen studieren, das Burgenland braucht Facharbeiter. Am Ende der Lehrzeit hat ein Lehrling durchschnittlich bereits 43.000 Euro verdient.""Mit der Lehre hat man eine solide Ausbildung, damit stehen einem alle Bildungswege offen, wie beispielsweise auch die Lehre mit Matura", sagt der stellvertretende Direktor der LBS Michael Friedrich.Im Rahmen des Sommercamps wurden auch zwei Betriebe genau unter die Lupe genommen: panno MED und den Installateurbetrieb Hofer Richard GmbH. Heiß her ging es bei der Wanderung, Abkühlung fanden die Kinder beim Baden."Am besten gefallen hat mir das Fliesenlegen", sagt Martin Weinhofer aus Pinkafeld. "Wir haben uns alle gut verstanden und es war schön, gemeinsam etwas zu unternehmen. Ich hätte mir nur mehr Mädchen gewünscht", sagt Marie aus Hochart. "Ich bin ein leidenschaftlicher Holzarbeiter. Alles was ich kann, habe ich von meinem Großvater gelernt. Ich tendiere dazu, Tischler zu werden", weiß Tobias Karner aus Litzelsdorf.Zum Abschluss gab es auch ein Gewinnspiel von ProHolz. Die Kinder mussten erraten, welche Blätter bzw. Baumstämme zu welchem Baum gehörten und anhand von Baumringen das Alter des Baumes schätzen. Für die Gewinner gab es einen Verstärker fürs Handy aus Holz, der ganz ohne Strom funktioniert. Platz 3 belegte Manuel Ostermann, den 2. Platz machte Martin Weinhoffer. Den ersten Preis bekam Manuel Grabenhofer, der zusätzlich ein Miniatur-Leonardo-Brücken-Set bekam.