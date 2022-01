Die Plattform kinderhotel.info vergibt zum vierten Mal einen Award für die 50 besten Hotels mit Kinderbetreuung. Das Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach landete auf dem 11. Platz.

OBERTILLIACH. Das österreichische Internetportal www.kinderhotel.info, das mit jährlich fünf Millionen Seitenaufrufen zu den größten Vergleichsplattformen für Familienunterkünfte in Europa zählt, hat unter einer Auswahl von 777 Kinderhotels aus 15 europäischen Ländern, die 50 besten Hotels mit einem Award ausgezeichnet. Die Top 3 der beliebtesten Familienhotels befinden sich in Tirol (Hintertuxerhof in Hintertux), Hessen (Familotel Sonnenpark) und Bayern (Familotel Landhaus zur Ohe).

Osttiroler Betrieb ausgezeichnet

Auf Platz 11 in der Gesamtwertung und somit als bestes Kinderhotel in Osttirol kann sich das Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach behaupten. Das auf 1.450 m Seehöhe gelegene Hotel besteht erst seit sechs Jahren und wird als Familienbetrieb von Sabine und Gerhard Scherer geführt. Das Haus punktet bei Groß und Klein durch die herrliche Wasserwelt mit Kinderbecken und Wasserrutsche, sowie einer sieben Meter hohen Kletterwand. Im Frühjahr 2022 stehen diverse Neuerungen wie die Realisierung einer Tiefgarage mit 73 Stellplätzen, einer Teen-Lounge (u.a. mit eigener Bowlingbahn), einer Bar direkt an der Skipiste oder die Erweiterung des Miniclubs am Programm.

Über den Award

"Für den kinderhotel.info Award haben wir Ausstattung, Service und Gästemeinungen von 777 Familienhotels im Detail ausgewertet", erklärt kinderhotel.info-Redaktionsleiter Christoph Reichl. Im Ergebnis berücksichtigt sind sowohl der quantitative Umfang der Kinderbetreuung als auch qualitative Komponenten wie zum Beispiel die Betreuung in unterschiedlichen Altersgruppen oder das Angebot einer Babybetreuung. Ebenfalls berücksichtigt wurden die Bewertungen aus den drei großen Portalen Google, TripAdvisor und HolidayCheck, die mit den Gästeerfahrungen auf kinderhotel.info ergänzt wurden. Ein eigens entwickelter "No-Fake-Faktor" soll etwaiges Bewertungsmarketing neutralisieren.

Zwei Osttiroler Hotels in den Top 50