Ausklang der „Kulinarischen Sommerfrische“ nach sieben Wochen am Lienzer Hauptplatz.

LIENZ (red). Erstmals in den Sommermonaten, nämlich vom 15. Juli bis 3. September, verwandelte sich der Lienzer Hauptplatz heuer in ein Paradies für Genießer. Osttirols preisgekrönte Küchenvirtuosen und auch auch einige Gastköche aus anderen Regionen verwöhnten alle Feinschmecker mit ihren Gaumenfreuden.

Initiiert und bereits mehrfach erfolgreich umgesetzt wurde „Osttirol de luxe“ auch im heurigen Sommer von Ernst Moser vom Restaurant Saluti in Matrei in Zusammenarbeit mit 15 Spitzenköchinnen und -köchen aus der Region und dem Stadtmarketing Lienz, unterstützt vom TVB Osttirol.

Besonders viel Freude bereitete Moser das Live Cooking: „Im eigens dafür ausgestatteten Küchenpavillon konnte man dem `who is who´ der heimischen Kochelite zuschauen, wie sie auf 4 Quadratmetern ihre Gaumenfreuden zubereiteten. Für uns Köche war der direkte Kontakt mit Gästen und Einheimischen am Hauptplatz besonders angenehm, viele genossen die leichten Sommergerichte gleich mehrmals in der Woche.“

Regionalität im Fokus

Seit Beginn von „Osttirol de luxe“ im Jahr 2018 legt man großen Wert auf Regionalität. Zielsetzung ist es, die Region und ihre ausgezeichneten Produkte auf höchstem Niveau zu präsentieren. Gerade in den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass Regionalität an Bedeutung gewinnt.

Am 3. September schloss das Paradies für Genießer am Hauptplatz im Beisein von Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, TVB Osttirol-Geschäftsführerin Barbara Nußbaumer und den teilnehmenden Spitzenköchinnen und -köchen seine Pforten für die heurige Sommersaison. „Ich möchte mich bei den Initiatoren und Mitwirkenden von Osttirol de luxe´ für dieses tolle Angebot und ihr Engagement bedanken und freue mich schon jetzt auf die kommende Wintersaison, wenn unsere Gourmet-Pavillons wieder am Hauptplatz für Feinschmecker bereitstehen“, so Bürgermeisterin Blanik.

