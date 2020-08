ANRAS. Zwischen 17. August ca. 15 Uhr und 19. August, 7.50 Uhr schlugen bisher unbekannte Täter die Fenster einer in Anras Erlbrücke, Auffahrt Lehen, abgestellten Straßenwalze ein. Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Um zweckdienliche Hinweise an die PI Sillian (Tel. 059133/7238) wird ersucht.

