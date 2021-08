Diese Woche tourt die ORF Radio Tirol durch den Bezirk Lienz. An Tag zwei machte der Tross in Assling Station.

Mit dem Kennwort "Luchs" ging es für die BesucherInnen der ORF Radio Tirol Sommerfrische am Dienstag trotz durchwachsenem Wetter in die Erlebniswelt Assling. Im Wildpark gab es dabei zahlreiche Arten heimischer Wildtiere zu bestaunen. Die Anlage erstreckt sich auf 80.000 Quadratmeter Wiese und Wald und ist unter anderen das Zuhause von Luchs, Wisent, Waschbär und Co. Beim 1,5 stündigen Rundgang hatten die Besucher Gelegenheit, die Tiere zu beobachten und die Natur zu erleben.

Besonders spannend war für die kleinen Sommerfrische-Gäste neben den Tieren auch Opas Modelleisenbahn und der neue Waldspielplatz sowie die verschiedenen Spielestationen. Und auch die Sommerrodelbahn „Fun Alpin Osttirol“ nutzte so mancher Besuche für eine rasante Talfahrt mit Blick auf die Lienzer Dolomiten.



Zu Besuch in Kals



Am Mittwoch macht die Sommerfrische im Nationalpark Hohe Tauern in Kals Station. Dort gibt es Führungen durch die Dabaklamm sowie ein Programm für Kinder unter dem Titel "So schmeckt die Natur – was man so alles essen kann".

Parkmöglichkeiten: Parkplatz Dorfertal

