Lienz/Kufstein. Neuansiedelung am Wirtschaftsstandort Lienz: Das Tiroler Traditionsunternehmen Berger+Brunner, Tiefbauspezialist aus Inzing, gründet in Lienz eine Niederlassung. Jetzt entstehen bis zu 30 neue Arbeitsplätze durch die Betriebsansiedelung am Standort.

Mit der Ing. Berger+Brunner Bauges.m.b.H. siedelt sich in Lienz ein Traditionsunternehmen mit über 80-jähriger Unternehmensgeschichte an. Der Tiefbauspezialist gehört zur Kufsteiner BODNER Gruppe, hat seinen Hauptsitz in Inzing. Neben Kufstein, Schönwies und Röthis in Vorarlberg ist Lienz nun der vierte Niederlassungsstandort des Unternehmens. Die Niederlassung befindet sich in Lienz in der Bürgeraustraße 30.

Bis zu 30 neue Arbeitsplätze

Eines der ersten Großbauprojekte von Berger+Brunner in der Region ist es, die Defereggentalstraße lawinensicher zu machen. Von April 2021 bis November 2022 werden die Mellitzgrabengalerie und die Moosergrabengalerie auf der L25 Defereggentalstraße neu gebaut.

„Wir freuen uns auf die ersten Großbauprojekte in Osttirol. Sie sind der richtige Anlass, jetzt auch mit einer Niederlassung vor Ort in der Region zu sein. Dadurch schaffen wir bis zu 30 neue Arbeitsplätze, das sind gerade in diesen Zeiten positive Nachrichten“, sagt Bereichsleiter Hubert Striednig.

Neben den neuen Arbeitsplätzen für gewerbliches Personal und Fachkräfte nimmt Berger+Brunner in Lienz aktuell auch Lehrlinge auf – in den Lehrberufen „Bautechnische Assistenz“ und „Tiefbauer-Betonbauer“. Bewerbungen sind über das Karriere-Portal der

BODNER Gruppe (www.bodner-bau.at) oder telefonisch bei Bereichsleiter Hubert Striednig

unter +43 664 80699 4023 möglich.

Über die BODNER Gruppe

Die BODNER Gruppe mit Hauptsitz in Kufstein in Tirol ist heute das größte familiengeführte Bauunternehmen Westösterreichs. Die Geschichte des 1913 in Sillian in Osttirol gegründeten Unternehmens ist eine Erfolgsgeschichte. Die BODNER Gruppe beschäftigt heute im Durchschnitt insgesamt 3.250 MitarbeiterInnen und erwirtschaftete zuletzt einen konsolidierten Gruppenumsatz von rund 750 Millionen Euro. Mit 40 Tochtergesellschaften sowie Niederlassungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz entwickelte sich das Unternehmen zum Spezialisten in allen Teilbereichen des Bauwesens mit der vollen Fertigungstiefe von der Produktion, dem Hoch- und Tiefbau bis hin zum Immobilien- und Projektentwickler.