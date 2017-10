Im Sommer 1967 errichteten Mitglieder der Sektion Sillian des Österreichischen

Alpenvereins unter der Leitung von Paul Schranzhofer ein Gipfelkreuz auf der 2951

Meter hohen Hochgrabe im Herzen der Villgrater Berge.

Dieses Gipfelkreuz schmückt den Gipfel auch nach 50 Jahren in seiner vollen Pracht,

was ein Anlass zum Feiern ist.

Der Alpenverein Sillian lädt zur Bergmesse auf der Hochgrabe am Sonntag, 22. Oktober 2017, um 11 Uhr mit Diakon Josef Walder.

Anschließend folgt noch ein gemütliches Beisammensein in der Volkzeiner Hütte.

Die Bergmesse findet nur bei Schönwetter statt und wird sonst auf das nächstes Jahr verschoben.