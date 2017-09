AT

Bildungshaus Osttirol , Kärntner Str. 42 , 9900 Lienz AT

Zwentendorf gilt als Symbol für ein jahrzehntelanges Scheitern sowie als Ort, der schräge Menschen und Projekte angezogen hat. Was waren damals die Motive für den Einstieg Österreichs in die Kernenergie? Warum formierte sich Widerstand, wer war dagegen und wie kam es zur Volksabstimmung?

Im Rahmen der Reihe „Die Achter-Jahre“ findet am Donnerstag, 12. Oktober 2017 ein Vortrag mit Referent Mag. Stefan Zach zur "Volkabstimmung Zwentendorf 1978 - ein Kraftwerk spaltet das Land" statt.

Beginn ist um 19.30 Uhr im Bildungshaus Osttirol.