Valeina Dance Champions im TV

04.02.2018, 00:00 Uhr

Osttiroler Tanztalente rocken die Bühne beim "Mini Lei Lei" in Villach

Bereits zum 12. Mal gestalten die Valeina Dance Champions das Villacher Kinderfaschingsprogramm aktiv mit. So durften die Valeina Dancer bei der Präsentation des Villacher Kinderprinzenpaares am Hauptplatz nicht fehlen. Die Valeina Europameister „Planet BBoys“ tanzten groß auf als das Prinzenpaar der heimischen Presse präsentiert wurde.Highlight der TV Aufzeichnung sind die amtierenden Europameister in der Kinder Musical Klasse „Monster High“, die mit Moritz Steiner und Samuel Jost zwei coole Breaker mit im Gepäck haben. Es wird gruselig wenn die „Monsters“ die Bühne rocken, die Valeina Dance Champions begeisterten ihr Publikum dabei im Saal des Congress Centers Villach und im Rahmen der „Mini Lei Lei“ Aufzeichnung auch österreichweit vor den TV Bildschirmen. Zu sehen sein werden die jungen Osttiroler Tanztalente am Rosenmontag, 12. Februar ab 16 Uhr auf ORF 1

Die Valeina Tänzer sind nicht nur sehr erfolgreich, sondern haben auch ihr Herz am rechten Fleck. Im Rahmen der Valeina Dance Weihnachtsaufführungen wurden unter dem Motto „Kinder tanzen für Kinder“ in Kärnten und Osttirol über 1600€ gesammelt, die an karitative Organisationen (u.a. das SOS Kinderdorf Nussdorf) gespendet wurden.