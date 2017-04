Raiffeisen Osttirol Cup - Gesamtsieger geehrt

26.04.2017, 15:00 Uhr

TSV Osttirol und die Sportunion Villgraten luden zur Siegerehrung nach Außervillgraten.

Zum Abschluss der heurigen Wintersaison wurde die Gesamtsiegerehrung des Osttirol Cup Alpin 2017 für Kinder, Schüler und Jugend in Außervillgraten von der Sportunion Villgratental durchgeführt. TSV-Bezirksreferent Hanspeter Webhofer konnte neben zahlreichen jungen Rennläufern mit Eltern und Betreuern auch etliche Ehrengäste begrüßen, die den Kindern zu ihren tollen Leistungen gratulierten.Kinderreferent Helmut Wallensteiner berichtete über neun durchgeführte Wettkämpfe beim Osttirol-Cup. Insgesamt kamen 43 Kinder in die Wertung. Die Teilnehmerzahl ist zwar etwas zurückgegangen, aber die jungen Rennläufer haben ein beachtliches sportliches Niveau. Auch außerhalb Osttirols wurden von den Kindern Rennen bestritten und es wurden etliche Stockerlplätze erreicht.

Schülerreferent Franz Walder überraschte die Landescup-Teilnehmer mit einem persönlichen Fotobuch von den Rennen. Besonders stolz ist man beim TSV Osttirol über den 3. Rang in der Tiroler Bezirkswertung beim Landescup sein. Auch bei den Tiroler Meisterschaften waren die Osttiroler Läufer sehr erfolgreich und es wurden insgesamt neun Stockerlplätze erreicht.Der TSV hat für nächste Saison insgesamt fünf Schüler aus Osttirol (Amelie Gstrein, Bibiana Mattersberger, Antonia Wieser, Nicolas Tabernig und Kilian Pramstaller) in den Tiroler Schüler A-Kader und zwei (Selina Kleinlercher, Fabian Klammer) in den B-Kader einberufen. Walder hob auch die ausgezeichnete Trainerarbeit von Otti Rainer hervor, der fünf seiner Schützlinge vom Skiclub Lienz in den A-Kader brachte.Hanspeter Webhofer berichtete außerdem, dass derzeit vier FIS-Läufer aus dem Bezirk im Einsatz sind:Jana Standteiner zog sich letzte Saison eine schwere Knieverletzung zu. Ihr Comeback Anfang dieser Saison wurde erneut durch eine Meniskus-Verletzung verhindert. Erst Mitte Feber konnte sie ins Renngeschehen eingreifen. Mit den erreichten Ergebnissen im Slalom war sie sehr zufrieden, beim Riesentorlauf fehlte ihr noch etwas die Kraft für bessere Ergebnisse.Selina Soubek erreichte besonders gute Ergebnisse im Slalom. Es gelang ihr sogar zwei CIT-FIS-Rennen zu gewinnen.Florian Unterweger war bei der Siegerehrung anwesend und erklärte im Interview, dass er sich von seiner dritten FIS-Saison etwas mehr erwartet hätte. Er konnte zwar gute Einzelzeiten erreichen, bzw. klappte es im Training oft besser als im Rennen. Er will sich aber über den Sommer wieder gut vorbereiten und hofft auf eine Steigerung im nächsten Jahr.Manuel Annewanter plante heuer ein Comeback nach seiner Rückenverletzung. Leider ist diese Verletzung sehr hartnäckig und er fiel erneut die ganze Saison aus. Sein großes Potenzial und Talent hat Manuel aber schon in den Vorjahren bewiesen und er hofft, nächsten Winter wieder verletzungsfrei zu starten.Nach den Sportberichten erfolgte die Siegerehrung und als abschließenden "Wettkampf" ein Fußball-Torwand-Schießen, bei dem es einen Fernseher zu gewinnen gab.