Indisches Fest mit Sensationen

21.04.2018, 10:08 Uhr

Das "Indian Cultural Festival" zeigt am 12. Mai 2018 was die Indisch - Österreichische Kultur so alles zu bieten hat.Einige Karten sind noch zu bekommen, Bestellungen können unter folgenden Rufnummern durchgeführt werden:Seema 067762469245 , Christian 069913070500, Monika 069917021579Den Besuchern stehen 3 verschiedene Buffets zur Verfügung, da gibt es Süd-Indische, Nord-Indische und Bengalische Speisen.