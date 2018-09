Wattgasse: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

10.09.2018, 14:26 Uhr

Ein 17-jähriger Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte zwei Fußgänger. Sie wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Passanten lebensgefährlich verletzt

OTTAKRING. Montagmittag verlor ein 17-Jähriger aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte so einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der Lenker war im 16. Bezirk in der Wattgasse auf Höhe der Nummer 15 unterwegs. Er hatte einen gültigen Führerschein und war zum Unfallzeitpunkt nicht alkoholisiert.Das Auto erfasst eine 26-Jährige und einen 28-Jährigen, die zu der Zeit zu Fuß unterwegs waren und krachte in Folge gegen eine Auslagenscheibe. Die beiden Passanten wurden lebensgefährlich verletzt und mussten von der Wiener Berufsrettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge in zwei Krankenhäuser gebracht werden. Die Berufsrettung Wien war mit insgesamt sieben Rettungsteams in Einsatz. Die Fußgängerin (26) erlitt multiple Verletzungen und Schnittwunden und wurde noch vor Ort intubiert. Beim zweiten Passanten (28) wurden Schnittverletzungen und Kopfverletzungen versorgt.Der 17-jährige Unfalllenker wurde beim Unfall nicht verletzt und steht laut Polizei unter Schock. Die Ermittlungen hat das Verkehrsunfallkommando übernommen.