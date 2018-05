Cinque Terre - Von Vernazza nach Monterosso

05.05.2018, 22:47 Uhr

Das Wahrzeichen von Vernazza ist der Turm des Castello Doria. Der Aufstieg führt erst zum breiteren Plateau. Danach ist es noch möglich, über eine sehr enge Wendeltreppe zur Spitze des Turmes zu steigen. Natürlich kletterte ich bis ganz nach oben.Etwas später machten wir uns auf den Weg nach Monterosso. Dass diese Wanderung so anstrengend für mich sein würde, dachte ich nicht. An manchen Stellen waren die Wege so schmal, dass es schwierig wurde, Entgegenkommenden auszuweichen. Auch waren extrem viele Menschen unterwegs. Der Weg führte bergauf und bergab, zeitweise über aus Felsbrocken bestehende ungleiche Stiegen ...

Auch mein Mann hatte Probleme mit der Hitze und der anstrengenden Wanderung. Oft schafften wir nur 100 oder 200 m, dann mussten wir kurz rasten, um den Puls wieder auf Normalwert zu bringen. Rasten bedeutete, dass wir uns entweder an Felsen lehnten, oder uns irgendwo auf einen erhöhten Rand aus Wurzeln oder Steine setzten.Nach ca. der Hälfte der Strecke – ich saß grad wieder auf einem Felsbrocken - kam eine Aufseherin des Nationalparks auf mich zu und gab mir Wasser aus einer großen Flasche, und löste eine Magnesiumtablette darin auf. Vermutlich sah ich total erschöpft aus.Für den Weg, der mit 1 1/2 Stunden beschildert war, benötigten wir 3 Stunden.