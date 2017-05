Einkaufsservice am Samstag für Wolfersberger

02.05.2017, 11:01 Uhr

Damit auch ältere Herrschaften einmal in der Woche vom Wolfersberg nach Hütteldorf kommen: Taxler Thomas Schwarz bietet samstags Chauffeur-Service zu Supermärkten. Einkäufe werden dann bis vor die Haustüre gebracht.

PENZING. Der Taxi-Unternehmer Thomas Schwarz hat einen recht kreativen Werbe-Slogan: "Schwarz fahren zahlt sich aus". Den Beweis dafür versucht er seit Anfang März mit einer besonderen Dienstleistungsidee zu liefern: An Samstagen bietet er einen Chauffeur-Service zu diversen Hütteldorfer Supermärkten. "Ich bin am Wolfsberg groß geworden und kannte noch den Greißler Groiss, die Trafik, den Eissalon und das Papierwarengeschäft", erzählt Schwarz. "Alle sind verschwunden, und uns bleibt nur die Möglichkeit, in Hütteldorf oder beim Greißler Fichtinger auf der Anzbachgasse einzukaufen."

Chef fährt persönlich

Deshalb hat Schwarz jetzt seinen Einkaufservice ins Leben gerufen. "Ich fahre an jeweils drei Terminen jeden Samstag bis zu vier Personen pro Tag zu einem Hütteldorfer Supermarkt ihrer Wahl", beschreibt Schwarz seine Idee: "Ich warte dann eine Stunde und nehme meine Kunden nach dem Einkauf wieder mit. Gerne bringe ich die Einkäufe bis vor die Haustüre." Die Kosten für Hin- und Rückfahrt sowie eine Stunde Wartezeit betragen 13 Euro. Für jede weitere Stunde Wartezeit fallen zusätzliche 15 Euro an.Thomas Schwarz fährt bereits seit 1990 als selbstständiger Chauffeur. Schon immer hat er sich neben Fahrdienstleistungen besondere Ideen einfallen lassen. So gibt es bei ihm einen Weckservice eine Stunde vor Fahrtantritt. Auch Frühstück kauft er, falls gewünscht, für seine Fahrgäste ein. Tageszeitungen, Magazine und Handyladekabel liegen in seiner Limousine bereit. Jetzt ist er auf Rückmeldungen für sein neues Samstagsangebot gespannt. "Feedback ist sehr wichtig, denn dann kann ich mein Angebot weiterentwickeln", sagt er. Thomas Schwarz ist erreichbar unter: Tel. 0664/100 14 00. E-Mail Anfragen unter: t.schwarz@der-chauffeur.at . Infos: www.die-limousine.at