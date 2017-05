Erste Hilfe kann jeder lernen: Das Rote Kreuz Wien startet Kreativwettbewerb für Schulkinder

09.05.2017, 12:14 Uhr

Anderen zu helfen kann man nicht früh genug lernen. Dieser Meinung ist auch das Jugendrotkreuz. Nun startet ein Kreativwettbewerb, um mehr Aufmerksamkeit auf Hilfsbereitschaft zu lenken.

WIEN. Alle Schüler und Schulen Wiens sind ab sofort eingeladen, am Wettbewerb des Roten Kreuzes mitzumachen. Unter dem Namen "Helfen bringt's!" veranstaltet das Wiener Jugendrotkreuz einen Kreativwettbewerb, um noch mehr Menschen für freiwillige Hilfe zu begeistern. Auch Stadtschulrat-Präsident Heinrich Himmer ist von der Idee sehr angetan "Man kann nie früh genung damit beginnen, den Kindern solche Werte beizubringen."

Hilfsbereitschaft durch Erste-Hilfe-Kurse

Die kreativen Werke der Schüler werden vom Art Collectors Club des Roten Kreuzes ausgewertet und die Besten veröffentlicht. Die Schüler können sich einzeln, als Gruppe oder als ganze Klasse bei diesem Projekt einbringen. Gefragt sind Kurzgeschichten (maximal 1,5 Seiten DINA4), Fotos, Zeichungen, Kurzvideos oder Musikstücke. Einsendeschluss ist der 2. Juni. Die Werke der Kinder können unter jrk@wrk.at mit dem Betreff "Einreichung Wettbewerb Weltrotkreuztag" eingereicht werden. Wer seine Sendung per Post erledigen will, sendet den Brief an das Wiener Jugendrotkreuz, Safargasse 4, 1030 Wien.Auch durch Erste-Hilfe-Kurse kann man die Kinder zum Helfen anregen. Die Volksschule in der Johnstraße 40 kam in den Genuss, einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder zu besuchen. Dafür wurde der Turnsaal der Schule kurzerhand in eine Krankenstation verwandelt. Dort lernten die Kinder, wie man auch schon in jungen Jahren richtig und schnell helfen kann. Die Herzdruckmassage wurde geübt, ein Unfallopfer richtig angesprochen und Fleischwunden versorgt.Der Stadtschulrat-Präsident Heinrich Himmer und Wiener-Rotkreuz-Präsident Reinhard Kepler standen den kleinen Helfern dabei nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern ließen sich von den Kindern auch retten.