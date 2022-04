PERG. Am Donnerstag, 14. April, um 19 Uhr lädt der Obst- und Gartenbau-Verein Perg zu einem beeindruckenden Reisevortrag ins Gasthaus Schachner ein. Die Gartenbau-Referenten Sepp und Anni Mayr zeigen in einer farbenprächtigen Multimedia-Präsentation Land und Leute im sehenswerten Iran, dem früheren Persien. "Nirgends auf der Welt erlebt man die Menschen freundlicher als in diesem Land, aus dem die Rosen kommen", sagt Sepp Mayr. Eintritt frei, Gäste sind herzlich willkommen.