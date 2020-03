Die traditionelle europäische Medizin ist eine 2500 Jahre alte Heilkunde, die den Menschen und seine Umwelt als Ganzes betrachtet.

BAD KREUZEN. Der Mensch als Ganzes steht im Zentrum der Traditionellen Europäischen Medizin (TEM). Die 2.500 Jahre alte Heilkunde betrachtet den Menschen in Gesundheit und Krankheit nicht als isoliertes Wesen, sondern im Wechselspiel mit seiner Lebensumwelt.

"Durch die Euphorie der Chemie, der Technik der Chirurgie und der diagnostischen Verfahren war es anscheinend nicht mehr notwendig, sich auf altes Wissen zu konzentrieren. Nun stehen wir in der Medizin an einer deutlichen Wende und haben erkannt, dass die Medizin schon deshalb nicht alles heilen kann, weil wichtige Bereiche über Jahrzehnte fast völlig außer Acht gelassen wurden. Durch das Missachten des Menschen als Ganzes, seine Einbindung in die Natur und deren Rhythmen – wie Tag und Nacht, der Einfluss der Gestirne – und das Missachten der Tatsache, dass der Mensch eine Seele besitzt, hat die Medizin an Akzeptanz verloren“, erklärt Friedrich Kaindlstorfer, Betriebsleiter des Curhauses Bad Kreuzen der Marienschwestern. Immer mehr Menschen begaben sich auf die Suche nach neuen Wegen und Alternativen.

"Ein auf den jeweiligen Stärken von moderner Schulmedizin und TEM basierendes Gesundheitssystem könnte den Patienten mehr Befriedigung geben" – Friedrich Kaindlstorfer

"Dabei wurde das Naheliegendste nicht bedacht, dass auch Europa ein ungeheures Potenzial an Wissen besitzt, die TEM, die begleitend und unterstützend zur Schulmedizin eingesetzt werden kann. Ein auf den jeweiligen Stärken von moderner Schulmedizin und TEM basierendes Gesundheitssystem könnte den Patienten mehr Befriedigung geben", meint Kaindlstorfer.

Von Schulmedizin anerkannt



Grundsätzlich sei der Großteil der Therapien in der TEM wie Kneipptherapien, Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) und Massagen in der Schulmedizin anerkannt. Gerade in der Forschung der Phytotherapie gibt es immer wieder Bestätigungen der Wirksamkeit von Kräutern, die schon in alten Büchern dokumentiert sind. Ein wichtiger Bestandteil der Therapie ist die archetypische Ernährung, diese wird auf das vorherrschende Temperament nach der Vier-Säfte-Lehre abgestimmt. In der Therapien werden „Reflexologie“, TEM-Wickel und archetypisches TEM-Peeling angewendet. Im Bereich der Bewegung gibt es das Wyda Mental- und Körpertraining – das ist Yoga auf europäisch – und Bogenschießen. Aufgrund der Ganzheitlichkeit wird auch die Spiritualität miteinbezogen.