Sonderauflage: Einfacher und wirksamer Schutz gegen Corona

Grein&Perg. Corona verlangt Eigenverantwortung. Und gute und einfache Tipps.

Mit der Sonderauflage der 2016 erschienen Ausgabe Infektionen – Sich im Alltag schützen

möchten Jehovas Zeugen einen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten und bieten kostenlos einen

leichtverständlichen Lesestoff zu einem leider immer noch aktuellen Thema.

Franz Michael Zagler, Medienbetreuer Jehovas Zeugen, Grein&Perg gibt eine kurze

Inhaltsangabe: „Im 19. Jahrhundert wiesen Wissenschaftler zum ersten Mal die Verbindung

zwischen Krankheiten und Keimen nach. Seitdem wurden viele Infektionskrankheiten besiegt,

andere hingegen sind auf dem Vormarsch. Die Sonderauflage nennt dafür Gründe und erinnert

an die fünf Hauptgefahrquellen im Alltag. Außerdem greift sie auf Erfahrungswerte zurück, die

2014 in Afrika beim Ausbruch von Ebola gemacht wurden. Durch das Anwenden einfacher und

kostengünstiger Maßnahmen, die in dem Artikel genannt werden, kann man sowohl sich selbst

als auch sein Umfeld vor einer Infektion schützen.

Wer Interesse an einem Exemplar hat, kann es auf jw.org kostenfrei herunterladen oder eine Printausgabe anfragen.

https://www.jw.org/de/bibliothek/zeitschriften/erwachet-nr6-2016-dezember/

Medienkontakt:

Franz Michael Zagler, Tel: 0676/6378496, E-Mail: f.m.zagler@aon.at