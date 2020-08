Auf der B119 zwischen Grein und Dimbach wurden an drei Kurvenkombinationen Bodenmarkierungen angebracht. Zweck: Motorradfahrer vor waghalsigen Kurvenfahrten zu schützen. Außerdem wurde ein Gerät installiert, das Biker auf zu hohe Geschwindigkeiten und Lärmemissionen aufmerksam macht.



GREIN, DIMBACH. Viele Motorradfahrer lieben es, Kurven eng zu nehmen. Häufig entstehen daraus aber Gefahrensituationen, weil an unübersichtlichen Kurvenabschnitten in Schräglage gefährlich weit über die Mittellinie gefahren wird. Wenn es dann zum Gegenverkehr kommt, reagieren die Biker meist mit Ausweichmanövern, die zu Stürzen und gefährlichen Verletzungen führen können. „Auch heuer trauern wir bereits um elf tödlich verunglückte Motorradfahrer in Oberösterreich“, so der Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner (FPÖ). Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) lassen sich viele Motorradfahrer zumeist unbewusst durch die Mittellinie zu einer falschen, gefährlichen Fahrlinie verleiten. Neue Bodenmarkierungen sollen das Kurvenfahrverhalten von Bikern sicherer machen und die Zahl der Unfälle in Oberösterreich verringern.

Bodenmarkierung entlang der Mittellinie



An drei Kurvenkombinationen entlang der B119 von Grein in Richtung Dimbach wurden Bodenmarkierungen für Motorradfahrer angebracht. Diese sollen Motorradlenker vor waghalsigen Kurvenfahrten schützen. Bereits in anderen Bundesländern zeigten diese Maßnahmen positive Erfolge. Nach einer Testphase soll die Wirksamkeit der Markierungen auf der B119 im Rahmen eines Sachverständigenberichts beurteilt werden. „Das Auge ist das wichtigste Sinnesorgan beim Motorradfahren. Durch die optische Verschmälerung der Kurvenbereiche erwarten wir uns, dass die Fahrlinien eingehalten werden und die Motorradfahrer in den Kurvenbereichen nicht über die Mittellinien hinausragen. Wenn sich Erfolge zeigen, sollen weitere Motorradstrecken mit Bodenmarkierungen versehen werden“, so Steinkellner.

Auf den Bildern sind die Fahrbahnmarkierungen an drei Kurvenkombinationen der B119 (Str.-km 13, 19 und 22) zu sehen.