Netzwerken mit den Bienen über die Gemeindegrenzen hinaus: Die Schwertberger Grünen-Ortsgruppe erkundete mit einer Delegation aus Windhaag samt Bürgermeisterin Bettina Bernhart (VP), weiteren Gemeinderatsmitgliedern und Vertretern des Imkervereins die Blühstreifen in Schwertberg.



SCHWERTBERG. Rainer Gradl (Bienenbeauftragter) und Hubert Maier (Parteiobmann) von den Grünen Schwertberg durften kürzlich im Rahmen einer Exkursion eine Delegation aus der Gemeinde Windhaag begrüßen. Einleitend wurden die Voraussetzungen zur Anerkennung als bienenfreundliche Gemeinde erläutert.Es liegt in der Natur der Sache, dass keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwendet werden, die Blühstreifen mit heimischen Pflanzen zu gestalten sind und so ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet wird. Denn eine bunte Wiese erfreut nicht nur das Auge: Für den Weiterbestand unserer Tier- und Pflanzenwelt sind Bienen unumgänglich. Danach ging es in Gruppen zu den ausgewählten Blühstreifen. Die Apfelbaum-Allee mit alten Sorten, die beim Römerrastplatz im Rahmen der Aktion 2019 gepflanzt worden waren, und der Blühstreifen voller Sonnenblumen, der aus privater Initiative des Grundbesitzers angelegt wurde, sind einen Besuch wert.Einen anderen Anreiz bot anschließend der Bienenlehrpfad entlang der Freizeitwiese und die Vorfreude auf 1.000 Quadratmeter zukünftige Schmetterlingswiese. Der Blühstreifen am Kalvarienberg begeisterte durch seine majestätischen Königskerzen. Dort wird schon seit 2017 bienengerecht bewirtschaftet.

Bienenfreundliche Führungen für Interessierte



Letzte Station war das Retentionsbecken auf der „Broatn“. Die Anrainer schwärmten vom Anblick der Kamillen-und Mohnblüten.Der genüssliche Abschluss fand beim Biohof Mascherbauer statt. Bei einer Jause und Biosäften wurde intensiv weiter diskutiert. Bettina Bernhart bedankte sich im Namen der gesamten Delegation mit einer herzlichen Gegeneinladung und überreichte Rainer Gradl den ersten Band der Windhaager Spuren „Rund um die Burg“.

Die Grünen Schwertberg stehen auch weiteren interessierten Personen und Gruppen für bienenfreundliche Führungen und Informationen zur Verfügung. Anfragen an schwertberg@gruene.at