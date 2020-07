Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktorgespann kam es am Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr in Schwertberg. Eine Person wurde verletzt.



SCHWERTBERG. Aus bislang unbekannter Ursache stießen der Traktor und der Pkw im Bereich der Poneggenstraße zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Traktor samt Anhänger so schwer beschädigt, dass für die Bergung das Wechselladefahrzeug samt Kran der Feuerwehr Enns angefordert werden musste. Im Bereich der Unfallstelle musste die Straße für die Dauer der Arbeiten komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen die Feuerwehren Schwertberg, Poneggen und Enns sowie das Rote Kreuz und die Polizei. Bei dem Verkehrsunfall wurde laut Feuerwehr Schwertberg eine Person verletzt.

Für die FF Schwertberg war dies der bereits zwölfte Einsatz innerhalb von drei Wochen.