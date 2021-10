Unter diesem Motto startete die Landjugend Perg dieses Jahr ein Projekt mit dem Kindergarten in Pergkirchen. Die Kinder wollten für ihren Garten eine Küche, in der sie matschen und gatschen konnten. Diesen Traum setzte die Ortsgruppe Perg in die Tat um.

Elias Tagwerker und Lea Grünberger waren die verantwortlichen Ansprechpersonen für dieses Projekt. Dabei überlegte sich Elias Tagwerker vor allem die Skizzen, Entwürfe und sorgte auch für eine präzise Umsetzung. So gestaltete er gemeinsam mit fleißigen Helferinnen und Helfern an diversen Bauterminen die Matschküche. Von schneiden, hobeln bis hin zu schleifen und Dachdecken waren diese sehr abwechslungsreich.

Lea Grünberger war für die organisatorischen Dinge zuständig und sorgte stets für eine gute Zusammenarbeit mit dem Kindergarten. Außerdem meldete sie diese Aktion beim Tat.Ort Jugend Projekt an, bei dem die Ortsgruppe bei Einreichung des Projektes einen tollen Preis gewinnen kann.

Nach einer langen Bauphase konnte die Matschküche schlussendlich am 14.September 2021 dem Kindergarten Pergkirchen übergeben werden. Gemeinsam mit den Kindern wurden die letzten größeren Teile zusammengeschraubt und befestigt. Danach durften sich die Helferinnen und Helfer über eine leckere Jause freuen!

Die Landjugend Perg dankt der Firma Krückl, die die notwenigen Baumaterialien gesponsert hat. Zusätzlich gilt auch ein Dank dem Team des Kindergartens und die LJ Perg hofft darauf, dass die Kinder lange eine Freude an der Matschküche haben.