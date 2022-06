Am Freitag, den 24. Juni 2022 zog gegen 20 Uhr eine Gewitterlinie vor allem in den nördlichen Teilen des Bezirkes Perg durch!

Mit vorgelagerter Böenwalze zogen die Gewitter auf und sorgten vor allem in St. Georgen am Walde für Hagel bis 2cm Durchmesser! Neben Hagel gab es Starkregen (rund 15mm binnen wenigen Minuten) und Sturmböen bis 80km/h! Danach gab es über Stunden gewittrig durchgesetzten Regen, der bis in die Früh andauerte! So gab es verbreitet um 20mm Niederschlag! An der Wetterstation Endlasmühle in St. Georgen am Walde gab es sogar 41,4mm Gesamtniederschlag binnen 12 Stunden!