Tennis: Stein&Co-Team setzt mit Sieg klares Zeichen gegen Abstieg.

Nach dem 0:7-Auswärtssieg der Stein&Co-Girls in Perg vor einer Woche, wartete auch dieses Mal in der Damen Regionalklasse Nord ein machbarer Gegner. Die Tennis-Damen vom TC Steyregg (aktueller Tabellenrang 8 von 9) waren am 2.7.2022 in der Danubis-Arena in Mauthausen zu Gast.

Mauthausen holt sich sämtliche Einzelsiege



Die Hagenbergerin Agnes Fürst (Team DSG U. Stein&Co) eröffnet auf dem Centercourt gegen Jasmin Weismann die Begegnung. Fürst dominierte den ersten Satz klar mit 6:0. Doch im zweiten Satz war bei Stand von 1:5 für Weismann ein wahrer Kraftakt nötig, um das Spiel doch noch in zwei Sätzen für Mauthausen zu entscheiden.

Auf Platz 1 duellieren sich Romana Schimbäck (DSG U. Stein&Co Mauthausen) und Silvia Faux. Die Tennis-Beauty aus Steyregg glänzt mit technisch sauberem Spiel, doch Schimbäck bleibt geduldig. Siegt schließlich in knappen zwei Sätzen.

Auf Platz 2 kämpft Tanja Steindl (DSG U. Stein&Co Mauthausen) gegen Lisa Höfler. Während Höfler den ersten Satz mit 7:5 für sich entscheiden kann, dreht Steindl eindrucksvoll die Partie. Sie hat schließlich für ihr Gegenüber wenig Zeit, und nur mehr drei Games übrig.

Nun das Duell der Teambesten. Die Lokalmatadorin aus Mauthausen, Renate Heinzl gegen Barbara Blaimauer (TC Steyregg). Heinzl dominiert kämpferisch klar Satz 1, begeistert dabei mit aggressivem Spiel. Und auch im zweiten Satz läuft es mit der 5:2-Führung für die Löwin aus Mauthausen perfekt. Doch Blaimauer gibt sich noch nicht geschlagen. Sie schafft das Break und kommt auf 4:5 heran. Nach Einstand bei Aufschlag Blaimauer gelingen der Lokalmatadorin jedoch die finalen Schläge.

Petra Schimbäck (DSG U. Stein&Co) hat Anlaufschwierigkeiten. Nach verlorenem Tiebreak gegen Hauer schafft sie den Satzausgleich. Mit 6:0 im letzten Durchgang stellt sie den 5:0-Einzel Zwischenstand her.

Doppelspiele an Spannung nicht zu überbieten



Die Doppelspiele werden jeweils im Champions-Tiebreak entschieden. Unfassbares auf dem Centercourt. Während Teamleaderin Fürst ihre Doppelpartnerin Schimbäck in die Entscheidung pusht, verhaut Blaimauer (TC Steyregg) im Champions-Tiebreak drei Sitzer hintereinander. Und dennoch darf sie mit Partnerin Weismann über den knappen 10:7-Sieg jubeln.

Und auch auf Platz 2 bleibt das Sandspiel heiß. Wieder geht es nach zwei knappen Sätzen in den Champions-Tiebreak. Doch da jubeln am Ende die Mauthausen-Girls Renate Heinzl/Tanja Steindl mit 10:8.



Endresultat:

Union Stein & Co Mauthausen 1 gg TC Steyregg 1 6 : 1



Einzel:

Renate Heinzl gg Barbara Blaimauer 6:4, 6:4

Agnes Fürst gg Jasmin Weismann 6:0, 7:6

Petra Schimbäck gg Lisa Hauer 6:7, 6:4, 6:0

Romana Schimbäck gg Silvia Faux 6:4, 7:5

Tanja Steindl gg Lisa Höfler 5:7, 6:0, 6:3

Doppel:

Agnes Fürst/Petra Schimbäck gg

Barbara Blaimauer/Jasmin Weismann 6:4, 4:6, 7:10

Renate Heinzl/Tanja Steindl gg

Lisa Hauer/Lisa Höfler 7:6, 5:7, 10:8.